Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en iyi ekiplerinden biri olan Başakşehir'e karşı aldıkları galibiyetin önemine dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kaybettiğinde değil vazgeçtiğindeyenilirsin. Biz hiç vazgeçmedik.Doğru zamanda iyibir galibiyet oldu. Her kulvardaTrabzonspor var ve olmayada devam edecek. Bu camianın bana verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Bu desteklerine devam etsinler. Trabzonsporbüyük bir kulüptür. Biz bukulübe hizmet için varız. Transferle ilgili kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Sakatlığıuzun sürecek Visca'nın sözleşmesinidondurabiliriz" dedi.
AVCI'YA TAM DESTEK
Ağır Alanyaspor yenilgisi sonrası istifa sinyali veren ve hafta içinde yapılan görüşmelerden sonra 'Mücadeleye devam' diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya dün taraftarlar büyük destek verdi. Tribünlerde "İnadına Abdullah Avcı…Avcı olana yol dayanmaz…Avcı koşarkenasla yorulmaz" yazılı pankartlar açılırken, maç öncesi de tecrübeli çalıştırıcıya çiçek verildi. Bu arada karşılaşmaya ilgi gösteren bordo-mavili futbolseverler, tribünleri büyük ölçüde doldurdu.
BELÖZOĞLU: İLHAN PALUT BİZDEN RAHATSIZ!
Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu maçtan sonra ilginç bir çıkış yaptı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, son dönemde Nuri Şahin ve İlhan Palut gibi isimlerin fazla konuşulmasıyla ilgili soruya, "İlhan Palut bizdenrahatsız, benden, Nuri'den... Erken çıktığımızadair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz" dedi.