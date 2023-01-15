Biz hiç vazgeçmedik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en iyi ekiplerinden biri olan Başakşehir'e karşı aldıkları galibiyetin önemine dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı,Bu camianın bana verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Bu desteklerine devam etsinler.Transferle ilgili kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz.dedi.Ağır Alanyaspor yenilgisi sonrası istifa sinyali veren ve hafta içinde yapılan görüşmelerden sonra 'Mücadeleye devam' diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya dün taraftarlar büyük destek verdi. Tribünlerdeyazılı pankartlar açılırken, maç öncesi de tecrübeli çalıştırıcıya çiçek verildi. Bu arada karşılaşmaya ilgi gösteren bordo-mavili futbolseverler, tribünleri büyük ölçüde doldurdu.Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu maçtan sonra ilginç bir çıkış yaptı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, son dönemde Nuri Şahin ve İlhan Palut gibi isimlerin fazla konuşulmasıyla ilgili soruya,Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz" dedi.