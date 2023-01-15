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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Biz hiç vazgeçmedik

YUNUS EMRE SEL
Biz hiç vazgeçmedik
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin en iyi ekiplerinden biri olan Başakşehir'e karşı aldıkları galibiyetin önemine dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Biz hiç vazgeçmedik. Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu. Her kulvarda Trabzonspor var ve olmaya da devam edecek. Bu camianın bana verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Bu desteklerine devam etsinler. Trabzonspor büyük bir kulüptür. Biz bu kulübe hizmet için varız. Transferle ilgili kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Sakatlığı uzun sürecek Visca'nın sözleşmesini dondurabiliriz" dedi.

AVCI'YA TAM DESTEK
Ağır Alanyaspor yenilgisi sonrası istifa sinyali veren ve hafta içinde yapılan görüşmelerden sonra 'Mücadeleye devam' diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya dün taraftarlar büyük destek verdi. Tribünlerde "İnadına Abdullah Avcı… Avcı olana yol dayanmaz… Avcı koşarken asla yorulmaz" yazılı pankartlar açılırken, maç öncesi de tecrübeli çalıştırıcıya çiçek verildi. Bu arada karşılaşmaya ilgi gösteren bordo-mavili futbolseverler, tribünleri büyük ölçüde doldurdu.

BELÖZOĞLU: İLHAN PALUT BİZDEN RAHATSIZ!
Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu maçtan sonra ilginç bir çıkış yaptı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, son dönemde Nuri Şahin ve İlhan Palut gibi isimlerin fazla konuşulmasıyla ilgili soruya, "İlhan Palut bizden rahatsız, benden, Nuri'den... Erken çıktığımıza dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz" dedi.

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