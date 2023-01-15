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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Crespo zam istedi!

Crespo zam istedi!

Fenerbahçe yönetimi, iç transfer görüşmelerine başlayacak. Performansıyla Avrupa’nın dikkatini çeken isimlere öncelik verilecek. 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Crespo listenin başında geliyor. Portekizli orta saha, 500 bin Euro’luk maaşına iyileştirme bekliyor

Ara transfere Samet Akaydin'i alarak başlayan, diğer yandan Antalyaspor'la Haji Wright ve Bünyamin Balcı pazarlığında olan Fenerbahçe, elindeki isimlerle masaya oturmaya hazırlanıyor. Haziran itibariyle kontratı bitecek Altay Bayındır ile yapılan ilk görüşmeden sonuç alınamadı. Enner Valencia ise takımda kalmaya sıcak bakıyor. Sözleşmesi 2024'te bitecek Miguel Crespo görüşülecek isimlerin başında geliyor. Son haftalarda performans düşüşüyle bazı soru işaretleri oluştursa da yönetim, Atletico Madrid ve İnter gibi takımların transfer listesine girmeyi başaran oyuncudan para kazanmak için elini yeni bir sözleşmeyle güçlendirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de yıllık 500 bin Euro'ya oynayan 26 yaşındaki futbolcu, maaşında zam istediğini şartlarda anlaşılması halinde 2027 yılına kadar imza atabileceğini menajeri vasıtasıyla bildirdi.

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Crespo bu sezon 24 resmi maçta 1535 dakika oynadı. 2 gol-3 asistlik katkı verdi.

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Portekizli, geçen sezon 25 maçta 1883 dakika oynamış, 1 gol 2 asist yapmıştı.

4
Crespo, Süper Lig'de 3 maçı kulübede tamamladı. 1'inde kırmızı kart cezalısıydı.

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13 Süper Lig maçında görev alan Portekizli, sadece 3 tanesini tamamladı.

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Crespo zam istedi!
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