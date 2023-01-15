Crespo zam istedi!

Fenerbahçe yönetimi, iç transfer görüşmelerine başlayacak. Performansıyla Avrupa’nın dikkatini çeken isimlere öncelik verilecek. 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Crespo listenin başında geliyor. Portekizli orta saha, 500 bin Euro’luk maaşına iyileştirme bekliyor
Ara transfere SametAkaydin'i alarakbaşlayan, diğer yandanAntalyaspor'la HajiWright ve BünyaminBalcı pazarlığında olanFenerbahçe, elindeki isimlerlemasaya oturmaya hazırlanıyor.Haziran itibariyle kontratı bitecekAltay Bayındır ile yapılanilk görüşmeden sonuç alınamadı.Enner Valencia isetakımda kalmayasıcak bakıyor.Sözleşmesi 2024'tebitecek Miguel Crespogörüşülecek isimlerinbaşında geliyor. Son haftalarda performansdüşüşüyle bazı soru işaretlerioluştursa da yönetim, AtleticoMadrid ve İnter gibi takımlarıntransfer listesine girmeyi başaranoyuncudan para kazanmak içinelini yeni bir sözleşmeyle güçlendirmeyihedefliyor. Fenerbahçe'deyıllık 500 bin Euro'ya oynayan 26yaşındaki futbolcu, maaşında zamistediğini şartlarda anlaşılmasıhalinde 2027 yılınakadar imza atabileceğinimenajerivasıtasıyla bildirdi.
24
Crespo bu sezon 24 resmi maçta 1535 dakika oynadı. 2 gol-3 asistlik katkı verdi.
25
Portekizli, geçen sezon 25 maçta 1883 dakika oynamış, 1 gol 2 asist yapmıştı.
4
Crespo, Süper Lig'de 3 maçı kulübede tamamladı. 1'inde kırmızı kart cezalısıydı.
3
13 Süper Lig maçında görev alan Portekizli, sadece 3 tanesini tamamladı.