Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Evinde ‘demir’ gibi
Giriş Tarihi: 15.1.2023

Evinde ‘demir’ gibi

Evinde ‘demir’ gibi

Hakemin damga vurduğu maçta Adana ekibi, A.Gücü’nü yendi. Yusuf Sarı ile perdeyi açan Mavi Şimşekler, 10 dakikada Emre ve Gökhan’ın golleriyle farkı açıp 3-1 kazandı ve sahasındaki yenilmezliğini 8 maça çıkardı

Süper Lig'de Adana Demirspor, Ankaragücü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Geçen haftaki Başakşehir yenilgisini unutturan Mavi Şimşekler, ilk yarıda rakip atakları iyi püskürttü. Taraftarının desteğiyle devreden sonra baskısını artıran Adana Demir, Yusuf Sarı'nın tek vuruşuyla 49'da öne geçti: 1-0. Başkent ekibi, Radakovic'in 61'deki kafasıyla eşitliği sağladı: 1-1. Oyunun sıkıştığı anda Güney ekibinde inisiyatifi alan Emre Akbaba'nın füzesi 66'da filelerle buluştu: 2-1. 10 dakika sonra tecrübeli isim Gökhan İnler farkı ikiye çıkardı: 3-1. Ankaragücü'nün arka arkaya bulduğu pozisyonlar sonuç getirmedi. Demir'in evindeki namağlup serisi 8 maça çıktı.

DIŞARIDA OLAY ÇIKTI!
Maçın ardından iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı. Stattan ayrılan Ankaragücü ile Adana Demirsporlular, dışarıda birbirlerine taş attı. Olaylar sırasında bazı araçlar maddi zarara uğradı. Polisin müdahalesiyle olaylar yatıştı ve başkent ekibinin taraftarları otobüslerle stattan ayrıldı. A Spor'a konuşan A.Gücü Başkanı Faruk Koca, aleyhlerine verilen kararla ilgili, "Adana Demir yöneticilerinin bile vicdanı rahatsız oldu. Bundan sonraki tepkim sıradan olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

TARTIŞILAN POZİSYON MAÇA DAMGA VURDU
İlk yarıda Ankaragücü'nün verilmeyen golündeki karar çok konuşuldu. 20. dakikada Emre Kılınç ağları sarsarken, hakem Burak Şeker VAR incelemesinin ardından golü iptal etti. Şeker, Sowe'un ilk pozisyonda Stambouli'ye faul yaptığını belirtti. Başkent ekibi isyan etse de karar değişmedi. Öte yandan A.Gücü'nün iki golü daha (Ali Sow, Emre Kılınç) ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan iftiralarına Haluk Bayraktar'dan çok net cevap: Dünyada böyle bir firma bulamazsınız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Gültekin Uysal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek
Manyak mısınız?
Ne aşkmış bu!
İdare mahkemesinden İzmir Büyükşehir’e kötü haber
Öksürüğe Ne İyi Gelir? Kuru ve Balgamlı Öksürük Nasıl Geçer, Gece Artan Öksürüğü En Çabuk Ne Keser?
ARKADAŞINA GÖNDER
Evinde ‘demir’ gibi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA