Evinde ‘demir’ gibi

Hakemin damga vurduğu maçta Adana ekibi, A.Gücü’nü yendi. Yusuf Sarı ile perdeyi açan Mavi Şimşekler, 10 dakikada Emre ve Gökhan’ın golleriyle farkı açıp 3-1 kazandı ve sahasındaki yenilmezliğini 8 maça çıkardı
Süper Lig'de Adana Demirspor, Ankaragücü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Geçen haftaki Başakşehir yenilgisini unutturan Mavi Şimşekler, ilk yarıda rakip atakları iyi püskürttü. Taraftarının desteğiyle devreden sonra baskısını artıran AdanaDemir, Yusuf Sarı'nıntek vuruşuyla 49'da önegeçti: 1-0. Başkent ekibi, Radakovic'in 61'deki kafasıyla eşitliği sağladı: 1-1. Oyunun sıkıştığı anda Güney ekibinde inisiyatifi alan EmreAkbaba'nın füzesi 66'dafilelerle buluştu: 2-1. 10 dakika sonra tecrübeli isim Gökhan İnlerfarkı ikiye çıkardı: 3-1. Ankaragücü'nün arka arkaya bulduğu pozisyonlar sonuç getirmedi. Demir'in evindeki namağlup serisi 8 maça çıktı.
DIŞARIDA OLAY ÇIKTI!
Maçın ardından iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı. Stattan ayrılan Ankaragücü ile Adana Demirsporlular, dışarıda birbirlerine taş attı. Olaylarsırasında bazı araçlar maddi zarara uğradı. Polisin müdahalesiyle olaylar yatıştı ve başkent ekibinin taraftarları otobüslerle stattan ayrıldı. A Spor'a konuşan A.Gücü Başkanı Faruk Koca, aleyhlerine verilen kararla ilgili, "Adana Demir yöneticilerinin bile vicdanı rahatsız oldu. Bundan sonraki tepkimsıradan olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.
TARTIŞILAN POZİSYON MAÇA DAMGA VURDU
İlk yarıda Ankaragücü'nün verilmeyen golündeki karar çok konuşuldu. 20. dakikada Emre Kılınç ağları sarsarken, hakem Burak Şeker VAR incelemesinin ardından golü iptal etti. Şeker, Sowe'un ilk pozisyondaStambouli'ye faulyaptığını belirtti. Başkent ekibi isyan etse de karar değişmedi. Öte yandan A.Gücü'nün iki golü daha (Ali Sow, Emre Kılınç) ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.