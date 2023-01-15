Evinde ‘demir’ gibi

Süper Lig'de Adana Demirspor, Ankaragücü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Geçen haftaki Başakşehir yenilgisini unutturan Mavi Şimşekler, ilk yarıda rakip atakları iyi püskürttü. Taraftarının desteğiyle devreden sonra baskısını artıranBaşkent ekibi, Radakovic'in 61'deki kafasıyla eşitliği sağladı: 1-1. Oyunun sıkıştığı anda Güney ekibinde10 dakika sonra tecrübeli isimAnkaragücü'nün arka arkaya bulduğu pozisyonlar sonuç getirmedi. Demir'in evindeki namağlup serisi 8 maça çıktı.Maçın ardından iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı. Stattan ayrılan Ankaragücü ile Adana Demirsporlular, dışarıda birbirlerine taş attı.Polisin müdahalesiyle olaylar yatıştı ve başkent ekibinin taraftarları otobüslerle stattan ayrıldı. A Spor'a konuşan A.Gücü Başkanı Faruk Koca, aleyhlerine verilen kararla ilgili, "Adana Demir yöneticilerinin bile vicdanı rahatsız oldu.değerlendirmesinde bulundu.İlk yarıda Ankaragücü'nün verilmeyen golündeki karar çok konuşuldu. 20. dakikada Emre Kılınç ağları sarsarken, hakem Burak Şeker VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.Başkent ekibi isyan etse de karar değişmedi. Öte yandan A.Gücü'nün iki golü daha (Ali Sow, Emre Kılınç) ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.