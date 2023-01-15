Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hedefler tutsaydı burada olmazdım
Giriş Tarihi: 15.1.2023

Hedefler tutsaydı burada olmazdım

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Hedefler tutsaydı burada olmazdım

Teknik direktör Şenol Güneş, en iyisini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtirken “Burada takımın performansı önemli. Benim puan hedefim değil” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sonradan oyuna giren oyuncuların katkılarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Deneyimli hoca, "Saiss'i önde başlattık, iyi oynadı. Eksiklerimizi gidermeye en iyi takımı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kanatlarda Redmond'ı, N'Koudou'yu kullanıyoruz. N'Koudou'nun performansı Redmond'a göre biraz daha iyi. Burada takım önemli. Benim puan hedefim değil. Zaten o hedefler tutsaydı ben burada olmazdım" dedi. Tecrübeli hoca, Weghorst'la ilgili soruya da "Gitti, artık diyecek bir şey yok. Yolu açık olsun. Takıma hangi oyuncu nasıl fayda sağlar buna çalışıyoruz. Bazı oyunculardan istediğimiz katkıyı alabilmiş değiliz. Oyuncularımızı en iyi seviyede kullanmak istiyoruz " cevabını verdi.

FARKINI HİSSETTİRİYOR
Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş, siyah-beyazlılardaki ikinci döneminde farkını konuşturdu. Kartal'ın başında 8 karşılaşmaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte 6 galibiyet elde etti. Ligde 4 kez sahadan zaferle ayrılırken, 2'sini de kupada kazandı. Tek yenilgisini G.Saray'a karşı yaşayan Güneş, Gaziantep ile berabere kaldı. Rakiplerine 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde 10 gole engel olamadı.

OYNAYAN DA GİDEBİLİR!
Transferlerle ilgili önemli mesajlar veren Şenol Güneş şunları söyledi: "Şimdi elimde olan oyuncuları sahaya sürdüm ama yarın ne gelişme olur bilmiyorum. Oynayan da gidebilir oynamayan da... Gelenler gibi gidenler de olacak. Bunlara bakacağız. Çarşamba günü oynayacağımız kupa maçına bakacağım. Takviyeyi, varsa kulübün ekonomik gücüne ve takımın ihtiyacına göre değerlendireceğiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan iftiralarına Haluk Bayraktar'dan çok net cevap: Dünyada böyle bir firma bulamazsınız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Gültekin Uysal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek
Manyak mısınız?
Ne aşkmış bu!
İdare mahkemesinden İzmir Büyükşehir’e kötü haber
Öksürüğe Ne İyi Gelir? Kuru ve Balgamlı Öksürük Nasıl Geçer, Gece Artan Öksürüğü En Çabuk Ne Keser?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedefler tutsaydı burada olmazdım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA