Hedefler tutsaydı burada olmazdım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sonradan oyuna giren oyuncuların katkılarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Deneyimli hoca, "Saiss'i önde başlattık, iyi oynadı. Eksiklerimizi gidermeye en iyi takımı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kanatlarda Redmond'ı, N'Koudou'yu kullanıyoruz.. Burada takım önemli. Benim puan hedefim değil. Zaten o hedefler tutsaydı ben burada olmazdım" dedi. Tecrübeli hoca, Weghorst'la ilgili soruya da "Gitti, artık diyecek bir şey yok. Yolu açık olsun. Takıma hangi oyuncu nasıl fayda sağlar buna çalışıyoruz." cevabını verdi.Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş, siyah-beyazlılardaki ikinci döneminde farkını konuşturdu. Kartal'ın başında 8 karşılaşmaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte 6 galibiyet elde etti. Ligde 4 kez sahadan zaferle ayrılırken, 2'sini de kupada kazandı. Tek yenilgisini G.Saray'a karşı yaşayan Güneş, Gaziantep ile berabere kaldı. Rakiplerine 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde 10 gole engel olamadı.Transferlerle ilgili önemli mesajlar veren Şenol Güneş şunları söyledi: "Şimdi elimde olan oyuncuları sahaya sürdüm ama yarın ne gelişme olur bilmiyorum.Bunlara bakacağız. Çarşamba günü oynayacağımız kupa maçına bakacağım. Takviyeyi, varsa kulübün ekonomik gücüne ve takımın ihtiyacına göre değerlendireceğiz."