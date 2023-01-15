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Giriş Tarihi: 15.1.2023 22:43

Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması! "Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk"

AA
Jorge Jesus’tan Arda Güler açıklaması! Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'a karşı alınan derbi yenilgisinin ardından bu maçı kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'a karşı alınan derbi yenilgisinin ardından bu maçı kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Jesus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'nin iyi ve uluslararası oyuncuları bulunduğunu dile getirdi.

Takımının performansından memnun olduğunu aktaran sarı-lacivertli teknik adam, şunları kaydetti:

"Rakibimizin kırmızı kart görmesiyle biraz rahatlamış olduk. 30 dakika boyunca bir kişi fazla oynadık ve bunu da avantaja çevirmeyi bildik. Yapmış olduğumuz oyuncu değişiklikleriyle rakibimizi ceza sahasına ittik. Oyuna girdikten sonra Rossi çok iyi ve etkiliydi. Samet (Akaydın) ilk maçını oynadı ve harika bir performans sergiledi. Kendi klasını ve kalitesini gösterdi. Altay (Bayındır), takımının galibiyetine çok yardımcı oldu. Sonradan oyuna giren futbolcuların performansıyla maçı kazanmayı bildik. Valencia, bu maçın en önemli oyuncularından. Çünkü en iyi yaptığı şeyi yaptı ve gol attı. Gol atmak için çok pozisyona girmesine gerek yok. Bu da onun farkı."

Bir gazetecinin, Arda Güler'in maçtaki performansına ilişkin sorusuna ise Jesus, "Arda girdikten sonra, 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi. Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk ve faydalanmak istedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Pas kalitesi bizim için önemliydi ve bugün oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına çok yardım etti. Oyuna giren futbolculardan en etkilisi Rossi'ydi. Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Çünkü milli arada sakatlık geçirmişti. O sakatlıktan sonra kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor. Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. Bize çok yardımcı olacak." yanıtını verdi.

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Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması! "Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk"
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