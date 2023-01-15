Kara bulutlar dağıldı

Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından biri olan Anastasios Bakasetas, dün takımını galibiyete taşıdı. Ceza alanında sağ ayağıyla sert vurup kaleci Volkan'ın hatasında ağları sarsan Yunan yıldız, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı. Lige geldiği 2019/20'den bu yana en fazla takıma gol atan iki oyuncudan biri konumunda (19- Nwakaeme ile eşit) olan tecrübeli oyuncu, sonuna kadar yarışta olacaklarını söyledi.Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak hiç kaybetmeyen Karadeniz ekibinin sahasında 677 gündür bileği bükülmüyor. Bu arada ikinci yarının ilk maçında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, ligde önündekitaraftarı önünde oynayacak.KAPTAN AYAKTA TUTTUTrabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, dün kritik kurtarışlarla takımının kazandığı 3 puanda büyük payın sahibi oldu. Tehlikeli 3 pozisyonda da rakibe geçit vermeyen 26 yaşındaki eldiven, maç sonrası hocasına destek vererek, "Trabzonspor taraftarı olarak söylüyorum, Abdullah Avcı 10 sene Trabzon'da kalmalı" dedi.En son geçen sezon ligin 34. haftasında 23 Nisan 2022'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanıp, aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat olan Peres, 266 gün sonra sahalara döndü. Sakatlığı düzeldikten sonra lisans işlemleri gerçekleştirilen Sambacı, savunmanın sağında Larsen'in yerine görev yaptı. Bordo-mavili kulüp de maç öncesi Peres için hoş geldin mesajı içeren bir video yayımladı.Süper Lig'de Şubat 2015'ten bu yana Başakşehir karşısındaki ilk iç saha galibiyetini alan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez Boz Baykuşlar'ı seyircisi önünde gol yemeden mağlup etti (1-0).Başakşehir karşısında yüzde 39 topla oynama oranı tutturan Trabzonspor, bu sezonki en düşük değerini yakaladı.