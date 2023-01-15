Okan Buruk önce arkadaş sonra hoca oldu!

- 10 yıldır kader birliği yaptığı ekibiyle Galatasaray'a gelen Okan Buruk, teknik ekibine İspanyol ve Alman antrenör takviyeleri yaptı. Yardımcılarıyla sürekli fikir alışverişinde bulundu, oyun ve oyuncu gelişimi üzerinde duruldu, duran top sorunu çözüldü.

- İtalyanca ve İngilizce konuşan Buruk, yabancı oyuncularla bire bir iletişimle samimiyet kurdu.

- İdmanlarda çift kale dışındaki topla çalışmalara bizzat katılıp arkadaş gibi yaklaştığı oyuncularına güven verdi.

- Icardi'ye özel hayatındaki sorunları çözmesinde yardımcı oldu, takım içinde ayrım yapmadı, ülkesinde tedavi olmak isteyen Oliveira ve Ross'a da özel izin verip gönüllerini aldı.

- İç saha maçlarından önce kamp yapmadı ve oyuncularının en rahat şekilde sahaya çıkması için adımlar attı.

- Başarının yolunun Florya'daki aile ortamından geçtiğini bilen Okan Buruk, birbirleriyle saha dışında da çok iyi arkadaş olan ve sürekli yemeğe çıkan bir takım yarattı.