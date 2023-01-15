Okan Buruk önce arkadaş sonra hoca oldu!

Süper Lig'in ilk yarısını 8 maçlık galibiyet serisiyle zirvede kapayan Galatasaray şampiyonluk havasına girdi. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında aslan payı teknik direktör Okan Buruk'a ait. Buruk'un Florya'da perde arkasında yaptıklarını SABAH SPOR aralıyor.
- 10 yıldır kader birliği yaptığı ekibiyle Galatasaray'a gelen Okan Buruk, teknik ekibine İspanyol ve Alman antrenör takviyeleri yaptı. Yardımcılarıyla sürekli fikir alışverişinde bulundu, oyun ve oyuncu gelişimi üzerinde duruldu, duran top sorunu çözüldü.
- İtalyanca ve İngilizce konuşan Buruk, yabancı oyuncularla bire bir iletişimle samimiyet kurdu.
- İdmanlarda çift kale dışındaki topla çalışmalara bizzat katılıp arkadaş gibi yaklaştığı oyuncularına güven verdi.
- Icardi'ye özel hayatındaki sorunları çözmesinde yardımcı oldu, takım içinde ayrım yapmadı, ülkesinde tedavi olmak isteyen Oliveira ve Ross'a da özel izin verip gönüllerini aldı.
- İç saha maçlarından önce kamp yapmadı ve oyuncularının en rahat şekilde sahaya çıkması için adımlar attı.
- Başarının yolunun Florya'daki aile ortamından geçtiğini bilen Okan Buruk, birbirleriyle saha dışında da çok iyi arkadaş olan ve sürekli yemeğe çıkan bir takım yarattı.
TORREIRA'DAN ICARDI'YE MÜZİKLİ TERAPİ
Bu arada Hatay'a gol atamayan İcardi, 90 dakikanın ardından doğruca soyunma odasına gitti. Galibiyet kutlamasına katılmayan İcardi'nin gol atamadığı için keyfi yerinde değildi. Arjantinli yıldızı neşelendiren isim takım arkadaşı Lucas Torreira oldu. Soyunma odasında Arjantin müzikleri açarak olumsuz havayı bir anda dağıtan Torreira, İcardi'nin moralini yükseltti.
MATA'DAN 'AYRILIK YOK' MESAJI!
Öte yandan ara transferde ayrılacağı konuşulan Juan Mata, Hatayspor maçında şansını iyi değerlendirdi ve 2 gol buldu. 34 yaşındaki İspanyol yıldız, kendisiyle ilgilenen ülkesindeki kulüplere de "Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağım" mesajını gönderdi.