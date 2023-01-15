Önce arkadaş sonra hoca!

Süper Lig'in ilk yarısını 8 maçlık galibiyet serisiyle zirvede kapayan Galatasaray şampiyonluk havasına girdi. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında aslan payı teknik direktör Okan Buruk'a ait. Buruk'un Florya'da perde arkasında yaptıklarınıaralıyor.10 yıldır kader birliği yaptığı ekibiyle Galatasaray'a gelen Okan Buruk, teknik ekibine İspanyol ve Alman antrenör takviyeleri yaptı.İtalyancave İngilizce konuşan Buruk, yabancı oyuncularla bire bir iletişimle samimiyet kurdu.İdmanlarda çift kale dışındakioyuncularına güven verdi.İcardi'ye özel hayatındaki sorunları çözmesinde yardımcı oldu,ülkesinde tedavi olmak isteyenda özel izin verip gönüllerini aldı.İç saha maçlarından önce kamp yapmadı ve oyuncularının en rahat şekilde sahaya çıkması için adımlar attı.Başarının yolunun Florya'daki aile ortamından geçtiğini bilen Okan Buruk,ve sürekli yemeğe çıkan bir takım yarattı.Hatay'a gol atamayan İcardi, 90 dakikanın ardından doğruca soyunma odasına gitti. Galibiyet kutlamasına katılmayan İcardi'nin gol atamadığı için keyfi yerinde değildi.Soyunma odasında Arjantin müzikleri açarak olumsuz havayı bir anda dağıtan Torreira, İcardi'nin moralini yükseltti.Ara transferde ayrılacağı konuşulan Juan Mata, Hatayspor maçında şansını iyi değerlendirdi ve 2 gol buldu. 34 yaşındaki İspanyol yıldız, kendisiyle ilgilenen ülkesindeki kulüplere de "Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağım" mesajını gönderdi.