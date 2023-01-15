Önce arkadaş sonra hoca!

Okan Buruk’un takımı zirveye götüren hamlelerini SABAH Spor açıklıyor. Profesyonelliğe önem verip ekibini iyi kurdu. İngilizce ve İtalyanca bilgisi ile tüm oyuncularla bire bir iletişim kurup idmanlarda futbolcu gibi çalıştı
Süper Lig'in ilk yarısını 8 maçlık galibiyet serisiyle zirvede kapayan Galatasaray şampiyonluk havasına girdi. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında aslan payı teknik direktör Okan Buruk'a ait. Buruk'un Florya'da perde arkasında yaptıklarını SABAH SPOR aralıyor.
10 yıldır kader birliği yaptığı ekibiyle Galatasaray'a gelen Okan Buruk, teknik ekibine İspanyol ve Alman antrenör takviyeleri yaptı. Yardımcılarıyla süreklifikir alışverişinde bulundu, oyunve oyuncu gelişimi üzerinde duruldu,duran top sorunu çözüldü.
İtalyancave İngilizce konuşan Buruk, yabancı oyuncularla bire bir iletişimle samimiyet kurdu.
İdmanlarda çift kale dışındaki toplaçalışmalara bizzat katılıp arkadaş gibiyaklaştığı oyuncularına güven verdi.
İcardi'ye özel hayatındaki sorunları çözmesinde yardımcı oldu, takımiçinde ayrım yapmadı, ülkesinde tedavi olmak isteyen Oliveira ve Ross'a da özel izin verip gönüllerini aldı.
İç saha maçlarından önce kamp yapmadı ve oyuncularının en rahat şekilde sahaya çıkması için adımlar attı.
Başarının yolunun Florya'daki aile ortamından geçtiğini bilen Okan Buruk, birbirleriyle saha dışında da çokiyi arkadaş olan ve sürekli yemeğe çıkan bir takım yarattı.
İCARDİ'YE MÜZİKLİ TERAPİ
Hatay'a gol atamayan İcardi, 90 dakikanın ardından doğruca soyunma odasına gitti. Galibiyet kutlamasına katılmayan İcardi'nin gol atamadığı için keyfi yerinde değildi. Arjantinliyıldızı neşelendiren isim takım arkadaşıLucas Torreira oldu. Soyunma odasında Arjantin müzikleri açarak olumsuz havayı bir anda dağıtan Torreira, İcardi'nin moralini yükseltti.
'AYRILIK YOK'MESAJI!
Ara transferde ayrılacağı konuşulan Juan Mata, Hatayspor maçında şansını iyi değerlendirdi ve 2 gol buldu. 34 yaşındaki İspanyol yıldız, kendisiyle ilgilenen ülkesindeki kulüplere de "Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağım" mesajını gönderdi.