Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Önce arkadaş sonra hoca!
Giriş Tarihi: 15.1.2023

Önce arkadaş sonra hoca!

MEHMET ÖZCAN
Önce arkadaş sonra hoca!

Okan Buruk’un takımı zirveye götüren hamlelerini SABAH Spor açıklıyor. Profesyonelliğe önem verip ekibini iyi kurdu. İngilizce ve İtalyanca bilgisi ile tüm oyuncularla bire bir iletişim kurup idmanlarda futbolcu gibi çalıştı

Süper Lig'in ilk yarısını 8 maçlık galibiyet serisiyle zirvede kapayan Galatasaray şampiyonluk havasına girdi. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında aslan payı teknik direktör Okan Buruk'a ait. Buruk'un Florya'da perde arkasında yaptıklarını SABAH SPOR aralıyor.
10 yıldır kader birliği yaptığı ekibiyle Galatasaray'a gelen Okan Buruk, teknik ekibine İspanyol ve Alman antrenör takviyeleri yaptı. Yardımcılarıyla sürekli fikir alışverişinde bulundu, oyun ve oyuncu gelişimi üzerinde duruldu, duran top sorunu çözüldü.
İtalyanca ve İngilizce konuşan Buruk, yabancı oyuncularla bire bir iletişimle samimiyet kurdu.
İdmanlarda çift kale dışındaki topla çalışmalara bizzat katılıp arkadaş gibi yaklaştığı oyuncularına güven verdi.
İcardi'ye özel hayatındaki sorunları çözmesinde yardımcı oldu, takım içinde ayrım yapmadı, ülkesinde tedavi olmak isteyen Oliveira ve Ross'a da özel izin verip gönüllerini aldı.
İç saha maçlarından önce kamp yapmadı ve oyuncularının en rahat şekilde sahaya çıkması için adımlar attı.
Başarının yolunun Florya'daki aile ortamından geçtiğini bilen Okan Buruk, birbirleriyle saha dışında da çok iyi arkadaş olan ve sürekli yemeğe çıkan bir takım yarattı.

İCARDİ'YE MÜZİKLİ TERAPİ
Hatay'a gol atamayan İcardi, 90 dakikanın ardından doğruca soyunma odasına gitti. Galibiyet kutlamasına katılmayan İcardi'nin gol atamadığı için keyfi yerinde değildi. Arjantinli yıldızı neşelendiren isim takım arkadaşı Lucas Torreira oldu. Soyunma odasında Arjantin müzikleri açarak olumsuz havayı bir anda dağıtan Torreira, İcardi'nin moralini yükseltti.

'AYRILIK YOK' MESAJI!
Ara transferde ayrılacağı konuşulan Juan Mata, Hatayspor maçında şansını iyi değerlendirdi ve 2 gol buldu. 34 yaşındaki İspanyol yıldız, kendisiyle ilgilenen ülkesindeki kulüplere de "Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağım" mesajını gönderdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Altılı masanın 'kaos' vaadinde yeni perde! Kılıçdaroğlu çok tartışılan sözlerle ilgili konuştu: Doğru, kriz çıkar
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Babacan'ın BAYKAR'ı hedef alan iftiralarına Haluk Bayraktar'dan çok net cevap: Dünyada böyle bir firma bulamazsınız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Gültekin Uysal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek
Manyak mısınız?
Ne aşkmış bu!
İdare mahkemesinden İzmir Büyükşehir’e kötü haber
Öksürüğe Ne İyi Gelir? Kuru ve Balgamlı Öksürük Nasıl Geçer, Gece Artan Öksürüğü En Çabuk Ne Keser?
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce arkadaş sonra hoca!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA