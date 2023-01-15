Tek yol kazanmak!

Süper Lig'de sonbırakan ve kan kaybedenFenerbahçe bugünGaziantep FK deplasmanınaçıkıyor. Son olarak derbidefark yediği lider Galatasaray'ınhaftaya Hatay galibiyetiylebaşlaması da sarı-lacivertlilerekazanmaktan başka şansbırakmadı.Kanarya'da kırmızı kart cezalısıdışında eksik yok.ceza sınırında.Bu oyuncular sarı kartgörürseF.Bahçe'nin Adana Demirspor'dan renklerine kattığı defans oyuncusu Samet Akaydin, Gaziantep kafilesinde yer aldı. Takımla ilk idmanına perşembe günü çıkan tecrübeli oyuncunun maçın gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor. 28 yaşındaki Samet, bu sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'deki tüm maçlarına ilk 11 başlamıştı.Futbol kariyerine 2018 yılında nokta koyan İtalyanların efsane golcüsü Antonio Cassano, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için övgü dolu sözler sarf etti. Cassano, İnstagram hesabından paylaştığı videoda, "İtalya'nın büyük kulüplerine bir futbolcuyu öneriyorum; Arda Güler! Maç görüntülerini internetten izlemeye çalışıyorum" dedi ve şu yorumu yaptı: