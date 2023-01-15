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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Tek yol kazanmak!

Tek yol kazanmak!

F.Bahçe, G.Antep deplasmanında derbinin yarasını sarıp, liderle arasını açmamak için 3 puana mecbur

Süper Lig'de son 5 maçında 3 yenilgi alarak 9 puan bırakan ve kan kaybeden Fenerbahçe bugün Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Son olarak derbide fark yediği lider Galatasaray'ın haftaya Hatay galibiyetiyle başlaması da sarı-lacivertlilere kazanmaktan başka şans bırakmadı. Olası bir yenilgide zirve ile puan farkı açılacak. Kanarya'da kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakat Pedro dışında eksik yok.

5 OYUNCU SINIRDA
Serdar Aziz, Gustavo, Ferdi, Mert Hakan ve Crespo ceza sınırında. Bu oyuncular sarı kart görürse Ümraniye karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SAMET KAFİLEDE
F.Bahçe'nin Adana Demirspor'dan renklerine kattığı defans oyuncusu Samet Akaydin, Gaziantep kafilesinde yer aldı. Takımla ilk idmanına perşembe günü çıkan tecrübeli oyuncunun maçın gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor. 28 yaşındaki Samet, bu sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'deki tüm maçlarına ilk 11 başlamıştı.

GERÇEK BİR FENOMEN!
Futbol kariyerine 2018 yılında nokta koyan İtalyanların efsane golcüsü Antonio Cassano, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için övgü dolu sözler sarf etti. Cassano, İnstagram hesabından paylaştığı videoda, "İtalya'nın büyük kulüplerine bir futbolcuyu öneriyorum; Arda Güler! Maç görüntülerini internetten izlemeye çalışıyorum" dedi ve şu yorumu yaptı: "Gerçek bir yetenek. Sol ayaklı. Gerçek bir fenomen! Ona aşık oldum. İnsanlar, Arda Güler için İtalya'da stadyumları doldururlar."

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