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Giriş Tarihi: 16.1.2023 09:24

Bakasetas'tan 10 numara performans

UĞUR ÇEM
Bakasetas’tan 10 numara performans

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'u ayakta tutuyor. Başakşehir’i deviren Yunan yıldız, tüm kulvarlarda 10 gol-9 asiste ulaşıp şampiyonluk yılındaki (9 gol-8 asist) katkısını daha ligin ilk yarısında aştı.

Medipol Başakşehir karşısında Trabzonspor'u coşturan 'Çilingir' lakaplı futbolcu Anastasios Bakasetas, bu sezonki performansıyla kendini aştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımının 1-0 galip gelmesini sağlayan ve kara bulutları dağıtan Yunan yıldız, geçen seneki istatistiklerini daha ligin ilk yarısında geçti. Tüm kulvarlarda 26 maçta 10 kez fileleri havalandırıp 9 asist yapan Bakasetas, şampiyonlukla tamamlanan geride kalan sezonda 9 gol-8 asistlik katkı vermişti.



%37'Sİ GOLLE SONUÇLANDI
Bordo-Mavililer'in 10 numarası, attığı gollerin isabet oranındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Trabzonspor'un en skorer ismi olan Bakasetas, rakip kalelere gönderdiği 27 isabetli şutun 10'unu filelerle buluşturdu. 29 yaşındaki futbolcu, %37 başarı oranı yakalarken her 200 dakikada bir ağları havalandırmayı başardı.

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Bakasetas'tan 10 numara performans
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