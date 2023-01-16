Bakasetas’tan 10 numara performans

Medipol Başakşehir karşısında Trabzonspor'u coşturan 'Çilingir' lakaplı futbolcu Anastasios Bakasetas, bu sezonki performansıyla kendini aştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımının 1-0 galip gelmesini sağlayan ve kara bulutları dağıtan Yunan yıldız, geçen seneki istatistiklerini daha ligin ilk yarısında geçti. Tüm kulvarlarda 26 maçta 10 kez fileleri havalandırıp 9 asist yapan Bakasetas, şampiyonlukla tamamlanan geride kalan sezonda 9 gol-8 asistlik katkı vermişti.
%37'Sİ GOLLE SONUÇLANDI
Bordo-Mavililer'in 10 numarası, attığı gollerin isabet oranındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Trabzonspor'un en skorer ismi olan Bakasetas, rakip kalelere gönderdiği 27 isabetli şutun 10'unu filelerle buluşturdu. 29 yaşındaki futbolcu, %37 başarı oranı yakalarken her 200 dakikada bir ağları havalandırmayı başardı.