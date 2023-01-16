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Giriş Tarihi: 16.1.2023 10:36

Beşiktaş'tan Jonjo Shelvey sürprizi!

Beşiktaş’tan Jonjo Shelvey sürprizi!

Aboubakar'ı bekleyen Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar, Newcastle United'da forma giyen Jonjo Shelvey için harekete geçti.

Forvet transferini bitiren Beşiktaş'ta gözler artık orta saha ve kanat takviyesine çevrilirken, listeye giren adaylardan biri, Premier Lig ekibi Newcastle'da oynayan Jonjo Shelvey oldu. 30 yaşındaki İngiliz orta sahanın sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah-beyazlıların, Ada ekibine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Sezon başında 2 aylık bir sakatlık süreci geçiren ve bu yüzden formayı kaptıran 1.84 boyundaki futbolcu için 2.5 ile 3.5 milyon euro arasında bir rakam önerileceği kaydedildi. Bu sezon sadece 5 maçta şans bulan Shelvey'nin düzenli oynaması durumunda forma girebileceğini düşünen siyah-beyazlıların oyuncunun menajerlik şirketi ile temasa geçmeye hazırlandığı da gelen haberler arasında. Eldeki yabancılardan birkaçını gözden çıkaran yönetimin böylece Shelvey'ye yer açmayı planladığı da konuşuluyor. (Fotomaç)

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Beşiktaş'tan Jonjo Shelvey sürprizi!
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