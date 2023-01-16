Beşiktaş’tan Jonjo Shelvey sürprizi!

Sezon başında 2 aylık bir sakatlık süreci geçiren ve bu yüzden formayı kaptıran 1.84 boyundaki futbolcu için 2.5 ile 3.5 milyon euro arasında bir rakam önerileceği kaydedildi. Bu sezon sadece 5 maçta şans bulan Shelvey'nin düzenli oynaması durumunda forma girebileceğini düşünen siyah-beyazlıların oyuncunun menajerlik şirketi ile temasa geçmeye hazırlandığı da gelen haberler arasında. Eldeki yabancılardan birkaçını gözden çıkaran yönetimin böylece Shelvey'ye yer açmayı planladığı da konuşuluyor. (Fotomaç)