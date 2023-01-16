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Giriş Tarihi: 16.1.2023 13:51 Son Güncelleme: 16.1.2023 14:01

Beşiktaş'tan uzatma sürelerine tepki! "Takipçisi olacağız"

DHA
Beşiktaş’tan uzatma sürelerine tepki! Takipçisi olacağız

Beşiktaş Kulübü'nün maçların sonuna eklenen uzatma dakikalarıyla ilgili tepkisi devam ediyor. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konyaspor maçından sonra tepki göstererek "Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz." dedi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda karşılaştıkları Konyaspor maçının sonuna 4 dakika ilave edilmesini eleştirdi. Dün oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının sonuna eklenen 10 dakikaya da tepki gösteren Kocadağ, "Ekstra uzatma dakikalarından epey rahatsızız" diyerek şunları söyledi:

"Son maçlardaki uzatma sürelerinden dolayı epey rahatsızlık yaşıyoruz. Konyaspor maçının çıkışında da söyledim; maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bunun da takipçisi olacağız. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterildi, açıkçası bunu yadırgadık. Ne VAR'a gidildi, ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz."

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Beşiktaş'tan uzatma sürelerine tepki! "Takipçisi olacağız"
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