Dursun Özbek’ten sözleşmesi uzatılan Emin Bayram’a övgü:

Özbek, altyapıdan yetişen ve A takımda yer alan Emin Bayram'ın sözleşmesinin uzatılmasından dolayı Nef Stadı'nda düzenlenen törende GSTV'ye açıklamada bulundu.

Emin'i uzun zamandan beri takip ettiğini belirten başkan Özbek, "Emin son derece başarılı. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarda geleceğini yazacak arkadaşlardan biri. Kendisi hem fizik açısından hem de oynadığı mevki açısından Galatasaray'a son derece faydalı olmaya devam ediyor. Emin'e hem ben güveniyorum hem hocası hem de tüm yönetici arkadaşlarımız güveniyor. Özellikle bu sene Emin'in büyük katkısı olacak. Kendisine bundan sonraki Galatasaray hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Galatasaray'ın çimentosu Eminler." diyen Özbek, "Galatasaray sevdası Emin'de de bitmesin. Galatasaray'da yolu açık olsun. İnşallah Allah sakatlık vermesin. Bundan sonra hem Galatasaray'a hem milli takıma hem Türk futboluna büyük katkı verecek bir arkadaşımız. Kendisi bir pırlantadır. Bunun kıymetini de bilsin. Kendisini geliştirmek için de elinden geleni yapsın. Kendisine bir abi tavsiyesi veriyorum ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılılarla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Emin Bayram ise "Kulübün bünyesinde 2026'ya kadar olacağım için çok mutluyum. Kulüp içinde bulunduğum her zaman elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Okan hocama, başkanımıza, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Bu seneye başlarken hedefimiz 23. şampiyonluktu. Bu sene inşallah başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.