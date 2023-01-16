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Giriş Tarihi: 16.1.2023 16:15 Son Güncelleme: 16.1.2023 16:17

Galatasaray'da Emin Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı

AA
Galatasaray’da Emin Bayram’ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Futbol Takımı'nda, altyapıdan yetişen stoper Emin Bayram'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 Spor Toto Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Emin Bayram, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısı ile 2021-2022 sezonunu Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'da geçirdi. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 Spor Toto Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

DURSUN ÖZBEK: "EMİN'İ EPEY BİR ZAMANDIR İZLİYORUM"

Dursun Özbek: "Emin'i epey bir zamandan beri izliyorum ben. Son derece başarılı. Önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın geleceğini yazacak arkadaşlardan bir tanesi. Fizik ve oynadığı mevki açısından son derece faydalı"

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Galatasaray'da Emin Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı
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