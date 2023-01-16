Galatasaray’da Okan Buruk şampiyon olduğu sezonu da aştı!

ÜST ÜSTE 8 GALİBİYET ALAN 4. HOCA OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte, Süper Lig'de sarı-kırmızılıların başında üst üste 8 ve üzerinde galibiyet alan 4. teknik direktör oldu.

Buruk'tan önce Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.