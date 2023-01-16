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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Haliç derbisi 90+10’da berabere

Haliç derbisi 90+10’da berabere
KASIMPAŞA-KARAGÜMRÜK'ÜN karşılaştığı Haliç derbisi, 2-2 eşitlikle bitti. Heyecan fırtınasına sahne olan maçta ev sahibi Paşa, 30. dakikada penaltı atışını Hadergjonaj ile gole çevirdi: 1-0. Soyunma odasına avantajla giden lacivert-beyazlılar, devreden sonra kontrolü kaybetti. 51'de Ricci ile yüklenen Karagümrük, savunmacısı Dresevic'in kafasıyla eşitliği buldu. 10 dakika sonra İtalyan yıldız Fabio Borini, mükemmel plasesiyle öne geçirdi: 1-2. Uzun toplarla gol arayan Paşa, 90+10'da istediğini aldı. Donk'un indirdiği topu, Bahoken omzuyla kontrol edip fileleri sarstı. Hakem Çağdaş Altay önce elle oynamadan dolayı golü iptal etti, ardından VAR uyarısı ile pozisyonu izleyip orta noktayı gösterdi: 2-2.

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Haliç derbisi 90+10’da berabere
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