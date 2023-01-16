Merih Demiral’a İtalya’da sevgi seli

Bergamo'da Atalanta'nın evi Gewiss Stadyumu'nda oynanan maç Atalanta'nın farklı üstünlüğü ile sona erdi. Sezona iyi başlayan fakat sonradan düşüşe geçen Atalanta, son haftalarda kazanmaya başlayan formunu ettirerek Salernitana karşısında tam 8 gole imza attı. 8-2 biten maça Türk taraftarlar damgasını vurdu.

Türkiye'den bu maç için seyahat eden 60'a yakın Türk taraftar, maç öncesinde yerlerini alarak Merih Demiral'a destek verdiler. Devre arasında Türk bayrakları ve Merih'e adanmış bir pankart da açan taraftarlar pankartta, "Türk Duvarı" ifadesine ve Türk Bayrağı'na yer verdiler. Bir anda Türkiye'den bir stadyuma dönüşen maçta tüm İtalyan taraftarlar da bu anları telefonlarıyla ölümsüz hale getirdi.