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Giriş Tarihi: 16.1.2023 10:37

Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Pendikspor oldu

Oğulcan Çağlayan’ın yeni adresi Pendikspor oldu

Bitexen Giresunspor ile yolları ayrılan Oğulcan Çağlayan, Spor Toto 1. Lig ekibi Pendikspor'a transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor ile yolları ayrılan Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi belli oldu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Oğulcan'ın transferini duyurdu. Pendikspor oyuncuyu Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Pendikspor ayrıca daha önce Adana Demirspor ve Tuzlaspor formaları giyen Aias Aosman'i 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısını Giresunspor'da geçiren 26 yaşındaki Oğulcan, yeşil-beyazlı formayla 11 maça çıktı ve gol sevinci yaşayamadı. Pendikspor, 1. Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

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Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi Pendikspor oldu
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