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Giriş Tarihi: 16.1.2023 19:02

Shakhtar Donetsk'ten Ukrayna ordusuna dev bağış! Bonservis bedeli aktarıldı...

AA
Shakhtar Donetsk’ten Ukrayna ordusuna dev bağış! Bonservis bedeli aktarıldı...

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Mykhailo Mudryk'in Chelsea'ye transferinden elde edilen gelirin 25 milyon dolarını, Ukrayna ordusuna bağışladığını duyurdu.

Shakhtar başkanı Rinat Akhmetov, İngiltere ekibi Chelsea'ye bonuslarıyla 100 milyon avro bonservis bedeli karşılığında yollanan Mudryk'in transferinden elde edilen gelirin bir kısmının, Rusya ile savaşta olan Ukrayna ordusuna bağışlanacağını açıkladı.

Akhmetov, "25 milyon dolarlık yardım; askerlere, ülkesini savunanlara ve ailelerine verilecek. Bu yardım, sağlık ve ön tedavi harcamaları gibi önemli giderler için de kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Chelsea, Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusuyla 8,5 yıllık sözleşme imzalandığını dün açıklamıştı. Avrupa futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Mudryk, bu sezon kulüp kariyerinde 18 karşılaşmada 10 gole imza attı. Ukrayna Milli Takımı'nda 8 maçta forma giyen kanat oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 3 gol ve 2 gol pası kaydetti.

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Shakhtar Donetsk'ten Ukrayna ordusuna dev bağış! Bonservis bedeli aktarıldı...
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