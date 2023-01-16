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Giriş Tarihi: 16.1.2023 13:29

Sivasspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek final peşinde

Sivasspor, Türkiye Kupası’nda çeyrek final peşinde

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı TECO Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TECO Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanacak mücadele için bugün Kayseri'ye giderek kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sene müzesine götürdüğü kupada yarınki maçı kazanarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.


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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek final peşinde
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