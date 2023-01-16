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Giriş Tarihi: 16.1.2023 11:16

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Van den Boomen resti! 'Bedava alırız'

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Van den Boomen resti! ’Bedava alırız’

Galatasaray, Hollandalı başarılı orta saha oyuncusu için yine girişimde bulundu. Ancak Fransızlar Van den Boomen'İ bırakmadı. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu, bedelsiz gelebilir.

Galatasaray'ın listesinde olan Van den Boomen konusunda bir kez daha girişim yapıldı.

Ancak kulübü Toulouse oyuncuyu son haftalardaki formu sebebiyle bırakmıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim şimdilik transferi askıya aldı. İlerleyen haftalarda bir girişim düşünülüyor.

"BEDELSİZ ALIRIZ"

Akşam'da yer alan habere göre; yapılan son görüşmede, Fransızlara, "Oyuncuyu bize şimdi satarsanız az da olsa gelir elde edebilirsiniz. Ancak beklerseniz sezon sonunda onu bedelsiz alırız" dendi. Toulouse Yönetimi, konuyla ilgili toplantı yapma kararı aldı.

SICAK BAKTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun ismi daha önce de defalarca gündeme gelmişti. Van den Boomen daha önce konuyla ilgili, "Ortada gerçek olan bir durum var. O da Galatasaray'ın beni izletmesi. Bunu ben de duydum, biliyorum. İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir. Neler olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Yani oyuncu tarafıyla hiçbir sorun bulunmuyor. Galatasaray Yönetimi'nin elini rahatlatan konu ise şu anda orta alanda birçok alternatife sahip olunması...

SNEİJDER İLE GÖRÜŞME YAPTI

Van den Boomen'in ara transferde olmasa bile sezon sonunda kadroya katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Merkez orta saha, 10 numara ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen 1.88 boyundaki futbolcu, tam bir joker. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu sebeple Hollandalı oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Van den Boomen'in, vatandaşı Sneijder ile de görüştüğü ve Galatasaray ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Tıpkı Ukraynalı başarılı santrfor Dovbyk hamlesinde olduğu gibi Boomen de uzun vadeli yatırım olarak görülüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Van den Boomen resti! 'Bedava alırız'
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