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Giriş Tarihi: 16.1.2023 16:08 Son Güncelleme: 16.1.2023 16:18

Son dakika haberleri: Konyaspor'da İlhan Palut şoku! Yollar ayrıldı...

Son dakika haberleri: Konyaspor’da İlhan Palut şoku! Yollar ayrıldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı. İlhan Palut, Konyaspor'un başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'la karşılaşan ve 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-1 mağlup ayrılan Konyaspor'da şoke eden bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Ligde 7. sırada yer alan Konyaspor'da yönetim, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı. İlhan Palut, Konyaspor'un başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

İsmail Kartal'ın istifasının ardından Konyaspor'a 9 Şubat 2021'de 1.5 yıllık imza atan İlhan Palut, takımı geçen yıl üçüncülüğe taşımıştı.

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Son dakika haberleri: Konyaspor'da İlhan Palut şoku! Yollar ayrıldı...
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