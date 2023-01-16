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Giriş Tarihi: 16.1.2023 20:08 Son Güncelleme: 16.1.2023 20:18

Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'a transfer oldu...

Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor’a transfer oldu...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, tecrübeli oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Adana Demirspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Adana Demirspor, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100 bin avro+ KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir."

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Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'a transfer oldu...
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