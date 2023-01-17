11 Süper Lig ekibi PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 11 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NCE ALINAN KARARLAR ŞÖYLE

"1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 13.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 13.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR- DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş . Kulübü'nün 13.01.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 14.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü doktoru MEHMET MESUT ÇELEBİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 14.01.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 14.01.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN REÇBER'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü görevlisi UMUT KÖSE'nin 15.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 16.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 'nin 15.01.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."