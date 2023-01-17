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Giriş Tarihi: 17.1.2023 16:04

Eyüpspor, kadrosuna kattığı Berke Özer'i Ümraniyespor'a kiraladı

AA
Eyüpspor, kadrosuna kattığı Berke Özer’i Ümraniyespor’a kiraladı

Portekiz temsilcisi Portimonense'den kaleci Berke Özer'i transfer eden Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, genç file bekçisini HangiKredi Ümraniyespor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

Futbola Altınordu'da başlayan 22 yaşındaki file bekçisi, sonrasında Fenerbahçe ve Belçika'nın Westerlo takımlarında forma giydi. Sezon başında Portimonense'ye transfer olan Berke, 2 müsabakada forma giydi.

ÜMRANİYESPOR'A KİRALANDI
Berke Özer, sezon sonuna kadar kiralık olarak Spor Toto Süper Lig takımı HangiKredi Ümraniyespor'da forma giyecek. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Eyüpspor, kadrosuna kattığı Berke Özer'i Ümraniyespor'a kiraladı
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