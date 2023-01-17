Eyüpspor, kadrosuna kattığı Berke Özer’i Ümraniyespor’a kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

Futbola Altınordu'da başlayan 22 yaşındaki file bekçisi, sonrasında Fenerbahçe ve Belçika'nın Westerlo takımlarında forma giydi. Sezon başında Portimonense'ye transfer olan Berke, 2 müsabakada forma giydi.

ÜMRANİYESPOR'A KİRALANDI

Berke Özer, sezon sonuna kadar kiralık olarak Spor Toto Süper Lig takımı HangiKredi Ümraniyespor'da forma giyecek. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.