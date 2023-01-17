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Giriş Tarihi: 17.1.2023 15:13

Günün VAR hakemleri belli oldu!

İHA
Günün VAR hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanacak üç karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu bugün oynanacak üç mücadeleyle başlayacak. DG Sivasspor, evinde Karacabey Belediye Spor ile karşılaşıyor. Bu müsabakada hakem Murat Erdoğan düdük çalıyor.

Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Abdullah Uğur Sarı yapıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak da Emre Malok görev alıyor. Malok'a, AVAR'da Onur Özütoprak ve Erdem Mertoğlu eşlik ediyor.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇIN VAR'I ERKAN ENGİN
Günün bir diğer mücadelesi olan Antalyaspor - Kayserispor maçı ise saat 17.30 başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ömer Tevfik Özkoç ve Cemil Tunç'un yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alparslan Şen olacak. Bu zorlu maçta VAR koltuğunda Erkan Zengin oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Raşit Yorgancılar yer alacak.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA VAR'DA SERKAN TOKAT
Saat 20.30 başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Serkan Tokat olacak. AVAR'da da Abdulkadir Bitigen ve Mehmet Emin Tuğral bulunacak.
Ayrıca bu zorlu müsabakayı Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek hakem üçlüsü yönetecek.

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Günün VAR hakemleri belli oldu!
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