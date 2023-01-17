Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, 6’sı ens üst lig olmak üzere toplam 25 futbolcunun şike yaptığını tespit etti!

NOS, şike iddialarını araştırmak üzere kurulan Spor Bahisleri İstihbarat Birimi'nden (SBIU) elde ettiği belgeyi yayınladı. Hollanda Futbol Federasyonu da (KNVB) iddiaları doğruraken; 25 oyuncunun yasa dışı bahis olayına karıştığı bildirildi.

Bahis skandalına karışan 25 ismin 6'sının en üst lig Eredivisie'de, 19 ismin ise bir alt ligde macadele ettiği ortaya çıktı. Etik kuralları ihlal eden oyuncular için savcılık soruşturma başlattı.

(SBIU)'nun, 12'si uluslararası olmak üzere 40 ihbarı değerlendirdiği ve bazı futbolcuların hem kendi maçlarına hem de takımlarının bulunduğu ligler içindeki maçlara bahis yaptığını tespit ettiği kaydedildi.

Federasyon, SBIU'dan bahis yapan futbolcuların isimlerini istedi. KNVB, ceza kararlarını isimlerin gelmesinin ardından açıklayacak.