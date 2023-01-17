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Giriş Tarihi: 17.1.2023

İlhan Palut gitti Stanojevic geliyor

İlhan Palut gitti Stanojevic geliyor
Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor. En son Beşiktaş'a 2-1 yenilen ve 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de bu sezon 6 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, yeşil-beyazlılar 27 puanla 7. sırada bulunuyor. Kariyerine Hatayspor'da başlayan Palut, Göztepe'nin ardından 10 Şubat 2021 yılında Konyaspor'un başına geçmişti. Yeşil-beyazlı yönetimin, en son Partizan'ı çalıştıran Sırp hoca Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Bu arada ligde bu sezon Mustafa Dalci (A.Gücü), Serkan Özbalta (Hatay), Osman Zeki Korkmaz (İstanbul), Şenol Can (Kasımpaşa) ve Valerien İsmael (Beşiktaş) görevlerine son verilmişti.

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İlhan Palut gitti Stanojevic geliyor
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