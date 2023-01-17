İlhan Palut gitti Stanojevic geliyor

Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor. En son Beşiktaş'a 2-1 yenilen ve 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı.yeşil-beyazlılar 27 puanla 7. sırada bulunuyor. Kariyerine Hatayspor'da başlayan Palut, Göztepe'nin ardından 10 Şubat 2021 yılında Konyaspor'un başına geçmişti. Yeşil-beyazlı yönetimin,Bu arada ligde bu sezon(A.Gücü),(Hatay),(İstanbul),(Kasımpaşa) ve(Beşiktaş) görevlerine son verilmişti.