İlhan Palut gitti Stanojevic geliyor

Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor. En son Beşiktaş'a 2-1 yenilen ve 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı. 46 yaşındakiçalıştırıcı, Süper Lig'debu sezon 6 galibiyet, 9beraberlik, 3 mağlubiyetalırken, yeşil-beyazlılar 27 puanla 7. sırada bulunuyor. Kariyerine Hatayspor'da başlayan Palut, Göztepe'nin ardından 10 Şubat 2021 yılında Konyaspor'un başına geçmişti. Yeşil-beyazlı yönetimin, en son Partizan'ı çalıştıran Sırphoca Aleksandar Stanojevic ile1.5 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Bu arada ligde bu sezon MustafaDalci (A.Gücü), Serkan Özbalta (Hatay), Osman Zeki Korkmaz (İstanbul), Şenol Can (Kasımpaşa) ve Valerien İsmael (Beşiktaş) görevlerine son verilmişti.