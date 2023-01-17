Murat Sancak: Bu düzene karşı gelmek için güçlü olmak zorundayız

Transfer gündemiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancak, "Arkadaşlar, evet söylediğimin hala arkasındayım. Daha önce görüşmeler yapılmış bir noktaya gelmiş transferleri yapıyoruz. Daha büyük sesle bu düzene karşı gelmek için güçlü olmak zorundayız ki bizi yemesinler. Anlamayanlar anlasın" ifadelerini kullandı.

Murat Sancak, Medipol Başakşehir maçı sonrası hakeme yönelik yaptığı açıklama sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmiş ve 75 gün hak mahrumiyeti ve 79 bin TL para cezası almıştı.