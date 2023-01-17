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Giriş Tarihi: 17.1.2023 12:17

Real Madrid'in gündemindeki Jude Bellingham için Dortmund'dan transfer açıklaması

Real Madrid’in gündemindeki Jude Bellingham için Dortmund’dan transfer açıklaması

Avrupa'nın dev kulüpleri Jude Bellingham'ı yakından takip ediyor. Transfer haberlerinin arttığı şu günlerde Borussia Dortmund cephesinden bir açıklama geldi.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Alman medya kuruluşu Kicker'e konuştu. Kehl, röportajda Jude Bellingham'ın geleceği konusuna değindi.

İngiliz yıldızın adı son günlerde Real Madrid ve Premier Lig ekipleriyle anılıyor. Dünyanın en heyecan verici genç orta saha oyuncularından biri olan Bellingham, hem Luka Modric hem de Toni Kroos'un yaşı göz önüne alındığında İspanyol devi ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

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Ancak Kehl'e göre bu söylenti konusunda pek ilerleme kaydedilmedi. Kehl yaptığı açıklamada "Şu anda herhangi bir girişim yok. Jude sadece futbola odaklanmak istiyor. Bu arada, Bellingham'a herhangi bir teklif gelmedi. Jude burada inanılmaz ilerleme kaydetti. Futbol oynama şekli, mücadeleci ruhu ve bağlılığıyla, gerçekten kulübün bir parçası olduğunu hisseden gerçek bir Dortmund oyuncusu oldu" dedi.Yine de Kehl olası transfere açık kapı bıraktı.

"Elbette yeni oyuncularla sözleşme imzalamak için paraya ihtiyacımız var. Ama kararı tek bir oyuncuya bağlamamalıyız."

Bu sezon sarı-siyahlı formayla 22 maça çıkan Jude Bellingham, 9 gol ve 3 asist üretti. Yıldız futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025 'te sona erecek.

ESPN'de yer alan habere göre; Real Madrid 19 yaşındaki yıldızın transferi için 100 milyon Euro'nun üzerinde bedel ödemeye hazır.

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Real Madrid'in gündemindeki Jude Bellingham için Dortmund'dan transfer açıklaması
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