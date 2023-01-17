Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye büyük piyango! Avrupa devi Ferdi Kadıoğlu için geliyor

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı oldu. Genç yıldız performansıyla dünya devlerini peşine taktı. İsmi Avrupa devleri ile anılan Ferdi Kadıoğlu için Alman ekibi kesenin ağzını açtı.

OYNADIĞI HER BÖLGENİN JOKERİ: FERDİ KADIOĞLU

Milli yıldız, geçen sezon yakaladığı çıkışı Jorge Jesus döneminde zirveye taşıdı. Ferdi Kadıoğlu, oynadığı her maçta performansıyla takımın en iyilerinden olmayı başardı. Üstelik bunu tek bir pozisyonda değil, birçok farklı mevkide yaptı.Ferdi Kadıoğlu, 2018-19 sezonunun başında Nijmegen'den büyük umutlarla transfer edildi. Hollanda ekibinde, 10 numara pozisyonunda sergilediği performansla dikkat çeken dönemin genç yeteneği, Portakallar'ın alt yaş kategorilerinde Milli formayı da terletti. Ancak Ferdi'nin Fenerbahçe macerası iyi başlamadı. Hatta ilk 3 sezonunda beklentilerin çok altında kaldı, birçok kez ayrılığı gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesi belki şampiyonluğu getirmedi ama 23 yaşındaki oyuncu için adeta milat oldu. Üstelik Ferdi Kadıoğlu hiç alışık olmadığı bir bölgede, sol kanat bekinde oynayarak müthiş bir çıkış yaptı. Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde ise performansı adeta tavana vurdu.

NEREDE OYNARSA OYNASIN...

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon birçok oyuncu formunu yükseltti ama kaybedilen maçlarda bile istikrarını koruyan belki de tek isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Üstelik Milli oyuncu bunu tek bir mevkide oynayarak yapmadı. Sağ bek, sağ kanat beki, sol bek, sol kanat beki ve sol açıkta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, futbolda çok kullanılan 'joker oyuncu' tanımının gerçek anlamda hakkını verdi. Ferdi, Fenerbahçe'nin oynadığı 28 resmi maçın 23'ünde süre alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri olmayı da başardı.

ALMAN DEVİ DEVREDE

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de yıldız isimlere transfer teklifi gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekipte gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatlerini üstüne çeken Ferdi Kadıoğlu için son olarak Alman devi devreye girdi.

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Alman ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldı. Devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başlaması bekleniliyor.

DEV BONSERVİS

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar bulunan Ferdi Kadığolu için Alman devi, kapıyı 15 milyon euro ile çalacağı ifade edildi. Genç oyuncunun güncel değeri ise 12 milyon euro olarak gözükmekte.

TERZIC İSTEDİ

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Edin Terzic, genç bek oyuncusunu beğenerek transfer edilmesini istedi. Hırvat asıllı Alman teknik adam yönetime transfer listesinde ilk isim olarak Kadıoğlu'nu sunduğu öğrenildi.

SAKATLIK SONRASI ÖN PLANA ÇIKTI

Alman ekibinin 31 yaşındaki bek oyuncusu Thomas Meunier'in sakatlanması sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun ismi ön plana çıkmaya başladı. İkinci planda olan transfer görüşmesi Thomas Meunier'in sakatlanmasının ardından hızlandırarak Sarı-Lacivertlilere kısa süre içinde resmi teklifi sunması bekleniliyor.

AYRILIK KAPIDA

Sene sonunda sözleşmesi sona erecek olan Raphael Guerreiro'nun takımdan ayrılması muhtemel gözükmeye başladı. Hırvat asıllı Alman teknik adam Edin Terzic, Ferdi Kadıoğlu'nun sağ ve sol bekte oynayabilmesinin etkili olacağını düşünerek iki bölge için alternatif olarak düşünmeye başladı.

17 MAÇTA 2 ASİST

Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmada forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Genç bek oyuncusu gol katkısı veremedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada boy gösterdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2 asist yapma başarısı elde etti. Genç oyuncu 4 Haziran 2022 yılında ise milli tkım tercihi olarak Türkiye'yi seçti. Hollanda alt takımlarında forma giymesine rağmen 4 Haziran 2022'de ilk kez Türkiye formasıyla maça çıktı. (Milliyet)