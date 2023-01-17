Son dakika haberi: Konyaspor’da İlhan Palut’tan ayrılık sonrası ilk açıklama geldi!

Spor Toto Süper Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan ve son olarak Beşiktaş'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı.

Ayrılık kararını Konyaspor yönetiminin aldığı ve genç teknik adamın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği öğrenildi. Süper Lig'de geçen sezonun flaş ekibi olan, sezon sonunda 68 puanla 3. sırada yer alan Konyaspor tüm futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Hem sahada oynanan futbol hem de teknik direktör İlhan Palut'un yükselişi dikkat çekmişti.

81 MAÇTA 36 GALİBİYET

İlhan Palut, Konyaspor'un başında 81 maça çıktı. Bu süreçte 36 galibiyet alırken 25 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Konyaspor, 46 yaşındaki teknik adam döneminde oynadığı karşılaşmalarda 130 gol atarken, 96 gol yedi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konyaspor'la yollarını ayıran İlhan Palut, sözleşme feshi açıklaması sonrası ilk kez konuştu. Konya'nın Sesi'ne konuşan İlhan Palut yaptığı açıklamada yönetimle aralarında herhangi birşey olmadığını belirttiği açıklamasında şu sözleri kullandı:

"KAN DEĞİŞİKLİĞİNİN FAYDALI OLACAĞINI SÖYLEDİLER"

"Bugün yönetimden geldiler ve yolları ayırma kararının daha iyi olacağını söylediler. Kan değişikliğinin faydalı olacağını düşünmüşler. Herhangi bir sorun yoktu aramızda. Ara transfer dönemiyle ilgili de herhangi bir şey konuşmadık. Fesih işlemleri bitsin detaylı şekilde açıklama yapacağım. Şu an prosedürlerin tamamlanması için görüşmeler sürüyor. bunları halletmeye çalışıyoruz."

STANOJEVIC İLE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Fanatik'in haberine göre; yeşil-beyazlı yönetim son olarak Sırp ekibi Partizan'ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic'le anlaştı. 49 yaşındaki Stanojevic, Partizan'la 3 kupa kazanmış ve son döneminde çıktığı 97 maçta 2.42 puan ortalaması tutturarak başarılı bir grafik çizdi. Stanojevic, yarın şehre gelecek ve Konyaspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. (Milliyet)