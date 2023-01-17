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Giriş Tarihi: 17.1.2023 09:40 Son Güncelleme: 17.1.2023 09:41

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Norveçli oyuncu için harekete geçti! Ola Brynhildsen ...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Norveçli oyuncu için harekete geçti! Ola Brynhildsen ...

Visca’nın yokluğunu doldurmak amacıyla girişimlerini sürdüren bordo-mavililer, Molde’nin Norveçli oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Trabzonspor'da Edin Visca'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle teknik heyetin raporuyla bir kanat oyuncusunun transfer edilmesi düşünülüyor. Şu an için yabancı oyuncu kontenjanı dolu olan bordo-mavililer, bu nedenle boş olan 1999 doğumlu oyuncu kontenjanı için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kontenjan için bir oyuncu hakkı bulunan Trabzonspor'un, herhangi bir yabancı futbolcu göndermesine gerek kalmayacak. Fırtına'nın gündemindeki ismin, Norveç'in Molde takımında forma giyen Ola Brynhildsen olduğu belirtildi.

HEM KANATTA HEM FORVETTE OYNUYOR
23 yaşındaki futbolcu daha önce de bordo-mavililerin listesinde yer almıştı. Hem kanat hem de forvet ihtiyacını karşılayabilecek olan Brynhildsen'in, kulübü ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Trabzonspor'un genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Brynhildsen, bu sezon Avrupa maçlarında 11 karşılaşmada görev yaparken, 5 gol 3 asistlik katkı sağladı. Norveç liginin yeni sezonu ise henüz başlamadı.

DEREYİ GEÇEMİYOR!
SÜPER Lig'in ilk yarısının son haftasında Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen Trabzonspor, üst sıradaki takımlara geçit vermiyor. Ligin ilk devresini 32 puanla (9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi) 6. sırada tamamlayan Fırtına, ilk 8 içindeki takımlarla oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 yenilgi yaşadı. Bordomavililer, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 12 puan elde etti, 9 puan kaybetti. Kayıplar ise ilk 8 dışındaki takımlara karşı geldi. Deplasmanda Alanyaspor'a 5-0, Karagümrük'e 4-1, Antalyaspor'a 5-2 kaybeden Fırtına, Ankaragücü ile de 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa (0-0) ise bordo-mavililerden deplasmanda 1 puan aldı. Bu 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Trabzonspor tam 13 puan yitirdi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Norveçli oyuncu için harekete geçti! Ola Brynhildsen ...
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