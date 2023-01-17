Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı Süper Lig'den! Galatasaray derken 1.5 yıllık teklif...
Giriş Tarihi: 17.1.2023 12:16

Son dakika transfer haberleri: Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı Süper Lig'den! Galatasaray derken 1.5 yıllık teklif...

Son dakika transfer haberleri: Hasan Ali Kaldırım’ın yeni takımı Süper Lig’den! Galatasaray derken 1.5 yıllık teklif...

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesi karşılıklı feshedilen Hasan Ali Kaldırım'a Adana Demirspor'dan 1.5 yıllık kontrat teklifi geldi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için teklif yaptı.

Adana temsilcisi, 33 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusuna 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Söz konusu teklife sıcak bakan Hasan Ali Kaldırım, düşünmek için süre istedi. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

GALATASARAY İDDİALARI
Yerli bir sol bek arayan Galatasaray'ın bir dönem Hasan Ali Kaldırım ile yakından ilgilendiği öne sürülmüştü.

EMRE BELÖZOĞLU KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI
Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı kadro dışı bırakmıştı. İstanbul ekibi sürecin devamında deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti. (Hürriyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
SABAH.COM.TR - ÖZEL | Skandal SİHA sözleri sonrası Ali Babacan'a ateş püskürdüler: Düşmana askerlik yapıyorlar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Bu işi mayıs ayı içinde bitirelim
Geleceğin gözde meslekleri ve biz
Şerde yarışmak
Ruh gibidir geri dönmez
‘Altılı masanın kuyrukçusu değiliz’
Siyasette “X faktörü”: Erdoğan
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'ın iftirasına cevap: 180 derece tersten gösterme çabası
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı Süper Lig'den! Galatasaray derken 1.5 yıllık teklif...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA