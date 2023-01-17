Son dakika transfer haberleri: Hasan Ali Kaldırım’ın yeni takımı Süper Lig’den! Galatasaray derken 1.5 yıllık teklif...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için teklif yaptı.

Adana temsilcisi, 33 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusuna 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Söz konusu teklife sıcak bakan Hasan Ali Kaldırım, düşünmek için süre istedi. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

GALATASARAY İDDİALARI

Yerli bir sol bek arayan Galatasaray'ın bir dönem Hasan Ali Kaldırım ile yakından ilgilendiği öne sürülmüştü.

EMRE BELÖZOĞLU KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı kadro dışı bırakmıştı. İstanbul ekibi sürecin devamında deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti. (Hürriyet)