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Giriş Tarihi: 18.1.2023 15:23

Andrea Pirlo’dan kadroda 8 değişiklik

Andrea Pirlo’dan kadroda 8 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig'de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısına 8 değişiklik ile çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük, Başakşehir'i konuk ediyor. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig'de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında 8 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam; Batuhan Şen, Rayyan Baniya, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Kazım Kazım ve Fabio Borini'nin yerine Emiliano Viviano, Salih Dursun, Adnan Uğur, Burak Kapacak, Nicholas Lawrence, Kerim Frei, Andrea Bertolacci ile Mbaye Diagne'ye görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir karşısına şu 11 ile çıktı:

"Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Salih Dursun, İbrahim Dresevic, Adnan Uğur, Burak Kapacak, Levent Mercan, Nicholas Lawrence, Kerim Frei, Andrea Bertolacci, Mbaye Diagne."

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Andrea Pirlo’dan kadroda 8 değişiklik
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