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Giriş Tarihi: 18.1.2023 17:46 Son Güncelleme: 18.1.2023 17:53

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla turladı!

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda penaltılarla turladı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada seri penaltı atışlarına gidildi. Başakşehir, penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 biten maçta Medipol Başakşehir, penaltı atışlarında VavaCars Fatih Karagümrük'e 5-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

5'inci dakikada Diagne'nin sağdan uzun pasında topla buluşan Burak Kapacak'ın ortasında araya giren Şener'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

25'inci dakikada Burak Kapacak'ın pasında topla buluşan Adnan Uğur'un kısa pasında Levent Mercan gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle kornere gitti.

43'üncü dakikada Aleksic ile paslaşarak ceza sahasına giren Lima'nın ortasında topla buluşan Szysz'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

44'üncü dakikada Serdar Gürler'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

55'inci dakikada Burak Kapacak'ın pasında topla buluşan Shurukov'un ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

68'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahadan aldığı topla rakiplerini geçen Biraschi, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Babacan'dan dönen topla altıpas içinde buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

71'inci dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Serdar Gürler'in ceza sahasına pasında altıpasta topu uzaklaştırmak isteyen Levent Mercan, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.

93'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Serdar Gürler'in uzak direğe yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlak çataldan oyun alanına döndü.

115'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Colley'in sağdan sert ortasında altıpas solunda topla buluşan Kerim Frei, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

117'nci dakikada ceza sahası içinde top Dresevic'in eline çarptı, önce oyunu devam ettiren Mert Güzenge, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

120'nci dakikada topun başına geçen Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

Mücadelede Başakşehir, penaltılarda 5-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

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Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla turladı!
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