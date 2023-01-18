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Giriş Tarihi: 18.1.2023 15:31

Başakşehir’de Mesut Özil, 125 gün sonra sahada

İHA
Başakşehir’de Mesut Özil, 125 gün sonra sahada

Medipol Başakşehir’in Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük’e konuk olduğu maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 125 gün sonra oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası Son16 Turu'nda Başakşehir'in deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, karşılaşmaya 11'de başladı.

Özil, yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisinin ardından ilk kez Fatih Karagümrük karşısında görev aldı.

34 yaşındaki futbolcu son olarak 15 Eylül 2022 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Başakşehir'in evinde oynadığı Fiorentina karşısında süre almıştı. Deneyimli futbolcu, Karagümrük maçıyla 125 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.

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Başakşehir’de Mesut Özil, 125 gün sonra sahada
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