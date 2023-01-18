Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın rakibi Ankaragücü! | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor... İki takım da kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
GOL | Ankaragücü 1-0 Beşiktaş, 12' SoweGOL | Ankaragücü 1-0 Beşiktaş
İLK 11'LER
Beşiktaş: Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, N'Koudou, Muleka.
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Radakovic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Emre, Tasos, Sowe
22 YILLIK ÇEYREK FİNAL HASRETİ
MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıldır çeyrek final göremiyor. Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyor.
Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan ve Fenerbahçe'ye elenen MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyip 22 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırmaya çalışacak.
MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.