Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın rakibi Ankaragücü! | CANLI İZLE

22 YILLIK ÇEYREK FİNAL HASRETİ

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıldır çeyrek final göremiyor. Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyor.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan ve Fenerbahçe'ye elenen MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyip 22 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırmaya çalışacak.