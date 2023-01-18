Fenerbahçe’ye yıldızlı mesaj

Alanya maçı sonrasında Okan Buruk'un altını çizdiği nokta camiada oluşan pozitif havaydı. Transferde de nokta atışı hamleler yapmak istediklerini belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile girilen yıldız tartışmasına da şöyle vurgu yaptı: "Galatasaray taraftarı her yerde. Galatasaray bir dünya markası.İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyetti. Rotasyonda kimle çıkarsak çıkalım kazanmak önemliydi.Sarı-kırmızılıların savunmadaki kilit ismi Nelsson, "dedi. Maçın açılış golünü kaydeden Danimarkalı stoper şöyle devam etti: "Hepimiz iyi oynadık. 2-1 kazandık, daha iyi oynayabilirdik ama Alanyaspor da büyük beklenti içindeydi.Ayrıca benim için de yeni bir iddia oluyor gol bulmak. Savunmadaki duran toplarda çok iyi olduğumu düşünüyorum, bunu hücumda da yapmak istiyorum."