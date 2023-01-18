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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Fenerbahçe’ye yıldızlı mesaj

Fenerbahçe’ye yıldızlı mesaj
Alanya maçı sonrasında Okan Buruk'un altını çizdiği nokta camiada oluşan pozitif havaydı. Transferde de nokta atışı hamleler yapmak istediklerini belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile girilen yıldız tartışmasına da şöyle vurgu yaptı: "Galatasaray taraftarı her yerde. Galatasaray bir dünya markası. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. Türkiye'nin en çok yıldıza sahip olan takımı. Hedefimiz nice şampiyonluklar. İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyetti. Rotasyonda kimle çıkarsak çıkalım kazanmak önemliydi. Uğur Çiftçi için acele etmiyoruz. Transferde doğru adımlar için dikkatli olacağız."

'DURAN TOPLARDA TEHLİKELİYİZ!'
Sarı-kırmızılıların savunmadaki kilit ismi Nelsson, "Çeyrek finalde olmak bizim için pozitif bir durum" dedi. Maçın açılış golünü kaydeden Danimarkalı stoper şöyle devam etti: "Hepimiz iyi oynadık. 2-1 kazandık, daha iyi oynayabilirdik ama Alanyaspor da büyük beklenti içindeydi. Gittikçe duran toplarda daha tehlikeli oluyoruz. Ayrıca benim için de yeni bir iddia oluyor gol bulmak. Savunmadaki duran toplarda çok iyi olduğumu düşünüyorum, bunu hücumda da yapmak istiyorum."

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