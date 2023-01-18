Fenerbahçe’ye yıldızlı mesaj

Alanya maçı sonrasında Okan Buruk'un altını çizdiği nokta camiada oluşan pozitif havaydı. Transferde de nokta atışı hamleler yapmak istediklerini belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile girilen yıldız tartışmasına da şöyle vurgu yaptı: "Galatasaray taraftarı her yerde. Galatasaray bir dünya markası. Türkiye'nin en çokşampiyon olan takımı. Türkiye'ninen çok yıldızasahip olan takımı.Hedefimiz nice şampiyonluklar. İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyetti. Rotasyonda kimle çıkarsak çıkalım kazanmak önemliydi. Uğur Çiftçi için acele etmiyoruz.Transferde doğru adımlar içindikkatli olacağız."
'DURAN TOPLARDATEHLİKELİYİZ!'
Sarı-kırmızılıların savunmadaki kilit ismi Nelsson, "Çeyrek finalde olmak bizim içinpozitif bir durum" dedi. Maçın açılış golünü kaydeden Danimarkalı stoper şöyle devam etti: "Hepimiz iyi oynadık. 2-1 kazandık, daha iyi oynayabilirdik ama Alanyaspor da büyük beklenti içindeydi. Gittikçe duran toplarda daha tehlikelioluyoruz. Ayrıca benim için de yeni bir iddia oluyor gol bulmak. Savunmadaki duran toplarda çok iyi olduğumu düşünüyorum, bunu hücumda da yapmak istiyorum."