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Giriş Tarihi: 18.1.2023 15:55

Gençlerbirliği'nde Rodin Cem Deprem ile anlaşma sağlanamadı

DHA
Gençlerbirliği’nde Rodin Cem Deprem ile anlaşma sağlanamadı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rodin Cem Deprem ile anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz gün Hollanda'da forma giyen Türk asıllı hücum oyuncusu Rodin Cem Deprem ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Deprem, bugün takımın 21'inci hafta mücadelesinde cumartesi günü Dyrox Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarında da yer almıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Rodin Cem Deprem'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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Gençlerbirliği'nde Rodin Cem Deprem ile anlaşma sağlanamadı
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