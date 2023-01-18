Gençlerbirliği’nde Rodin Cem Deprem ile anlaşma sağlanamadı

Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz gün Hollanda'da forma giyen Türk asıllı hücum oyuncusu Rodin Cem Deprem ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Deprem, bugün takımın 21'inci hafta mücadelesinde cumartesi günü Dyrox Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarında da yer almıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Rodin Cem Deprem'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

