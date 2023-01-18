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Giriş Tarihi: 18.1.2023 11:15

Göztepe'de Michee Ngalina bu hafta sahne alacak

DHA
Göztepe’de Michee Ngalina bu hafta sahne alacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe kadrosuna Michee Ngalina'yı katmıştı. Ara transfer döneminde ABD ekibi Colarado Springs'ten kadroya dahil edilen Kongolu forvetin Erzurum deplasmanında forma giyeceği kaydedildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste evinde Bodrumspor ve Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır darbe alan Göztepe bu hafta deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçına 3 puan için hazırlanırken yeni transfer Michee Ngalina'nın lisansı çıkarıldı.

Ara transfer döneminde ABD ekibi Colarado Springs'ten kadroya dahil edilen Kongolu forvetin Erzurum deplasmanında forma giyeceği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde evrak işlerinin uzaması sebebiyle Sakaryaspor maçını tribünden izleyen Ngalina'nın Erzurumspor FK karşısında büyük ihtimalle sahaya on birde çıkacağı kaydedildi.

Sakaryaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan İngiliz orta saha Romal Palmer'ın ise durumu belirsiz. Tedavisi devam eden oyuncunun adale ağrılanını sürdüğü kaydedildi.

Yine aynı maçta rahatsızlanıp oyuna devam edemeyen Belçikalı stoper Dino Arslanagic'in ise herhangi bir sorununun olmadığı kaydedildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Antalyasporlu orta saha Hakan Özmert ve Medipol Başakşehir'den Moldovalı stoper Epureanu ile temasları sürüyor.

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Göztepe'de Michee Ngalina bu hafta sahne alacak
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