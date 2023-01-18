Konyaspor’un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, ilk antrenmanına çıktı

İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor yönetimi, son olarak Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Partizan'ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic ile dün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirdiği imza töreni ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında 19 Ocak Perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı yeni hocası Sırp Teknik Adam Aleksandar Stanojevic önderliğinde gerçekleştirdi. Stanojevic önderliğinde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmaları ile başlayıp 10'a 10 pas oyunu ve taktik çalışmaları ile sona erdi.