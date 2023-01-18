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Giriş Tarihi: 18.1.2023 13:05

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek

AA
Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek

Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla yarın karşı karşıya gelecek.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.

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Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek
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