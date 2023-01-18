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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Stanojevic resmen Konya’da

Stanojevic resmen Konya’da
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından önceki gün İlhan Palut'un görevine son veren Konyaspor yönetimi, yeni hocasını açıkladı. Yeşil-beyazlılar, 49 yaşındaki Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan süreci değerlendiren İlhan Palut, "Dün (Önceki gün) kulüpteyken yöneticiler bir kan değişikliği yapmanın herkes için daha iyi olacağını söylediler. Ben de saygı duydum ve teşekkür ettim. Bunlar futbolda var. Tabii ki bazen beklenen zamanda, bazen sürpriz oluyor. İki taraf için de hayırlısı olsun. Beklediğim bir şey değildi. Biz maçımıza hazırlanıyorduk. Evime gidip dinleneceğim. Devamında da kariyerimizi daha yukarı taşıyabileceğimiz, isteklerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir kulüpte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Stanojevic resmen Konya’da
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