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Giriş Tarihi: 18.1.2023 15:24

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Yasin Öztekin ile anlaşmak üzere

İHA
TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Yasin Öztekin ile anlaşmak üzere

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor’un, tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Körfez ekibinin, Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Dortmund altyapısında yetişen Yasin, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor ve Samsunspor formalarını giydi. 35 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe'de top koşturan ve sezonun ilk yarısında takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Yasin Öztekin'in, Kocaelispor'a transferinde sona gelindiği öğrenildi.

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TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Yasin Öztekin ile anlaşmak üzere
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