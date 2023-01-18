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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Yusuf Demir'e TFF’den onay çıktı!

MEHMET ÖZCAN
Yusuf Demir’e TFF’den onay çıktı!
Yarım sezon geçmesine rağmen forma şansı bulamayan Yusuf Demir'e ilk resmi teklif Süper Lig sonuncusu Ümraniyespor'dan geldi. İstanbul ekibi, bu sezon iki farklı takımla (R.Wien ve Galatasaray) resmi maça çıkan Yusuf'un üçüncü takım için statüye takılıp takılmayacağını TFF'ye sordu. Federasyon, yabancı sayılan genç oyuncunun lig içinde kiralık başka takıma gitmesinde hukuki sorun olmadığı cevabını verdi. Ümraniyespor; Yusuf'un yanı sıra Mata ve Ross'u da kiralık istedi. Ross'u göndermeye hazır olan sarı-kırmızılı takımda Mata ve Yusuf konusunda henüz karar verilmedi. Mata'dan Hatayspor maçında iki golle katkı alan Okan Buruk, deneyim kazanması için Ross'un kiralık gitmesine sıcak bakıyor.

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Yusuf Demir'e TFF’den onay çıktı!
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