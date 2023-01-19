Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor'a Portekiz ve İsveç'ten 2 takviye
Giriş Tarihi: 19.1.2023 16:22 Son Güncelleme: 19.1.2023 16:23

Antalyaspor'a Portekiz ve İsveç'ten 2 takviye

DHA
Antalyaspor’a Portekiz ve İsveç’ten 2 takviye

Fraport TAV Antalyaspor, Portekiz ekibi Benfica'dan kaleci Helton Leite ile İsveç ekibi Malmö'nün formasını giyen orta saha oyuncusu Erdal Rakip'i kadrosuna kattı.

Süper Lig'de oynadığı son 5 haftada 3 yenilgi, 2 beraberlik elde eden ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Antalyaspor, ara transer döneminde kadrosunu güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu hafta sonu ligde Galatasaray'a konuk olacak Antalyaspor, kaleci ve orta sahaya transfer gerçekleştirdi. Antalyaspor, Benfica'dan kaleci Helton Leite ile İsceç ekibi Malmö'den Erdal Rakip'i kadrosuna kattı.

BENFİCA'DAN KALECİ
Kırmızı-beyazlı ekip, Portekiz ligi ekiplerinden Benfica forması giyen 32 yaşındaki kaleci Helton Leite'yi, satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı. Geç saatlerde Antalya'ya geleceği öğrenilen Helton Leite, bu sezon 1 kez forma giyme başarısı gösterdi.

ERDAL RAKİP 2,5 YILLIK İMZA ATIYOR
Antalyaspor'un orta sahaya yaptığı transfer ise İsveç'ten geldi. Antalyaspor, son olarak İsveç ekibi Malmö'de oynayan 26 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Erdal Rakip ile anlaştı. Antalyaspor orta saha oyuncusuyla yarın öğle saatlerine doğru Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

LUYINDAMA'NIN SÖZLEŞMESİ TAKIM BULMASI HALİNDE FESHEDİLECEK
Sezon başında Galatasaray'dan takıma kiralık olarak kazandırılan Christian Luyindama'nın ise takım bulması halinde gönderilmesi bekleniyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermediği tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesi, takım bulması halinde feshedilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan seçim tarihini işaret etmişti! Açıklama CHP'den geldi: Altılı masanın adayı belli oluyor
SON DAKİKA: Faturalara yansıyacak! EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödeme süreci başladı
SON DAKİKA: 14 Mayıs'ın yol haritası! 2 seçenek var, işte kritik tarihler...
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Ocak 2023 TCMB faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın ne kadar oldu?
Abdullah Bey’in derdi nedir?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
Şahan, Ata, Yılmaz ve sinema
Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar ile arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı: Ağabey ben sana lütufta bulunmuyorum
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Nerede olduğunu unuttu: 'Burada olmaktan mutuluyum' dedi ama...
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'a Portekiz ve İsveç'ten 2 takviye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA