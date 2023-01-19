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Giriş Tarihi: 19.1.2023 16:44

Başakşehir'de Alexandru Epureanu ile yollar ayrıldı

DHA
Başakşehir’de Alexandru Epureanu ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lİg ekiplerinden Medipol Başakşehir,  Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Alexandru Epureanu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan Alexandru Epureanu, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, takımımızın kaptanlık görevini de başarı ile yürütmüştür.Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Alexandru Epureanu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Başakşehir'de Alexandru Epureanu ile yollar ayrıldı
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