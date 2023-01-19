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Giriş Tarihi: 19.1.2023 15:37

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

DHA
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Lig'in 20'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün kupada oynanan MKE Ankaragücü maçında görev alan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla devam edecek.

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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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