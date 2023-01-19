Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün kupada oynanan MKE Ankaragücü maçında görev alan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla devam edecek.