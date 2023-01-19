Dele Alli hak etmiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kupayı hedefliyorduk, elendiğimiz için üzgünüz. Bizim için ayakta durma zamanı" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiliz yıldız Dele Alli'nin oynamamasıyla ilgili ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı.Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu.Siyah-beyazlı renklere gönül verenler, sosyal medyada takıma, teknik heyete ve yönetime ağır eleştirilerde bulundu. Taraftarlar, özellikle sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Dele Alli'nin oynatılmamasına tepki gösteripyorumlarında bulundu.