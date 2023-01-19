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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Dele Alli hak etmiyor!

Dele Alli hak etmiyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kupayı hedefliyorduk, elendiğimiz için üzgünüz. Bizim için ayakta durma zamanı" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiliz yıldız Dele Alli'nin oynamamasıyla ilgili ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Dele Alli'nin şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz."



TARAFTAR İSYANDA
Siyah-beyazlı renklere gönül verenler, sosyal medyada takıma, teknik heyete ve yönetime ağır eleştirilerde bulundu. Taraftarlar, özellikle sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Dele Alli'nin oynatılmamasına tepki gösterip "Maç uzatmaya ve penaltılara gidiyor. Nasıl forma verilmez!", "Hem hedefleri kaybediyoruz hem de Dele Alli'yi" yorumlarında bulundu.

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Dele Alli hak etmiyor!
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